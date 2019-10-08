После реформы в СБУ введут систему спецзваний – Ярослав Антоняк

Эксперт по вопросам государственной безопасности Ярослав Антоняк заявил, что для сотрудников СБУ будет установлена новая система оплаты труда

После реформы СБУ ожидает демилитаризация, сокращение штата, новая система оплаты труда, аутсорсинг и действенный гражданский контроль. Вместе с тем, будет введена система специальных званий, как это практикуется в других украинских правоохранительных органах, и которая будет соотноситься с военными званиями.

Об этом в пятницу 4 октября в эфире радио "Голос столицы" сообщил эксперт по вопросам государственной безопасности Ярослав Антоняк.

"Например, воинское звание "майор" в системе специальных званий СБУ будет отвечать званию "майор государственной безопасности". Кроме того, Службу безопасности Украины ожидает сокращение общей численности в 15 тыс сотрудников, с возможным ее увеличением на 5 тыс человек в особый период. Сокращение численности произойдет, в первую очередь, за счет перевода ряда внутренних функций отдельных подразделений СБУ на аутсорсинг. В частности, это будет касаться медицинского обеспечения, строительства и т.д. Также должно быть запланировано постепенное сокращение общей численности СБУ в количестве от 1 до 1500 человек в течение следующих 7 лет", - рассказал он.

Как отметил эксперт, для сотрудников СБУ будет установлено новая система оплаты труда. Их заработная плата впервые будет привязана к прожиточному минимуму. Также в пределах должностей будет установлено тарифные сетки, что позволит увеличивать заработную плату без перевода сотрудника на вышестоящую должность. Также в СБУ увеличится количество должностей, которые смогут занимать государственные служащие без необходимости присвоения им специальных званий.

"Важным также является то, что после принятия нового закона, национальная спецслужба может стать реципиентом международной помощи, которую можно будет использовать для ее реформирования, модернизации и переоснащения. Ведь сегодня статья 18 Закона Украины "О Службе безопасности Украины" указывает на то, что финансирование, материально-техническое и социально-бытовое обеспечение Службы безопасности Украины осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины", - подчеркнул Антоняк.

Также эксперт отметил необходимость усиления национальной спецслужбы и наделение ее как можно более широкими полномочиями в сфере обеспечения государственной безопасности с усилением системы гражданского демократического контроля. Он напомнил о важной роли в этом процессе соответствующего комитета Верховной Рады Украины, а также выразил убеждение в необходимости законодательного закрепления создание при СБУ Общественного совета или Совета общественного контроля, по аналогии с нормативными актами, регулирующими деятельность НАБУ и ГБР.