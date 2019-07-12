После пяти лет "эксперимента" мы вернем медицину людям - Валерий Дубиль

9 июля эксперты медицинского сообщества признали программу "Батьківщини" по медицине лучшей. Во Всеукраинском объединении это направление возглавляет заместитель председателя "Батьківщини", народный депутат Валерий Дубиль.

Мы встретились с Валерием Александровичем и поинтересовались – какой, по его мнению, должна стать украинская медицина.

Народный депутат Валерий Дубиль рассказал, какой должна быть украинская медицина

Валерий Александрович, 9 июля эксперты медицинского сообщества признали лучшей программу "Батьківщини" по развитию медицины. Чем она отличается от других?

Во-первых, мы изменили приоритеты. Все предыдущие "реформы" были направлены на уменьшение государственных расходов. Мы выдвинули на первый план интересы человека, сохранения его здоровья и жизни. В приоритете нашей программы - потребности пациента в своевременной, доступной и качественной медицине и потребности врача в достойной оплате труда, современном рабочем месте. В этой "смене парадигмы" суть всей программы. Почему до сих пор чиновники не понимали (и не понимают), что показатель настоящей эффективности здравоохранения – не сиюминутная экономия, а приумножение человеческого капитала. Знаете, такая психология временных управленцев, которым главное – "закрыть квартал". Копейки экономили, а главный ресурс развития в современном мире - человеческий капитал - теряли. В результате имеем то, что имеем: в мировом рейтинге процветания Legatum prosperity index, по индикатору "Здравоохранение", Украина занимает 137 место среди 149 стран мира. Это ниже, чем Конго и Либерия! Это дно! Так что вопрос построения в Украине эффективной национальной системы здравоохранения является по сути не чем иным чем вопрос перспектив самой украинской нации и государства. Во-вторых, мы определили: для того, чтобы комплексно изменить систему и обновить законодательство, необходима единая, поддержанная обществом стратегия национальной системы здравоохранения. Изменения не могут быть эффективными без их поддержки медиками и пациентами. В-третьих - для системных изменений - необходимо создать настоящее профессиональное самоуправление в здравоохранении и передать медработникам часть регуляторных и управленческих функций. Соединив это с увеличением в разы зарплат, мы остановим отъезд медиков за границу и вернем их на родину. Также мы остановим низовую коррупцию в отрасли. Ведь сегодня за мизерные зарплаты - 6000 гривен! - и это еще средний и далеко не точный показатель, врачи вынуждены брать "благодарности" от пациентов, чтобы хоть как-то выжить.

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У государства есть ресурсы для воплощения вашей программы?

Об этом как раз четвертый, но важнейший пункт нашего плана – введение общеобязательного медицинского страхования. Уже в следующем 2020 году мы можем обеспечить здравоохранение необходимыми ресурсами. Нужно только совместить базовое бюджетное финансирование, обязательное медицинское страхование и средства граждан через систему добровольного медицинского страхования или прямые платежи. Так мы получим в год 336,5 млрд грн – это около 322 долл. на человека в год. Вот расчеты. 269,5 млрд грн – это будут средства так называемых консолидированных источников по трем целевым программам: программе базового бюджетного финансирования – 55 млрд грн, программой борьбы с тяжелыми заболеваниями, которую тоже оплачивать бюджет – 26 млрд грн – и программе расширенного финансирования - это система обязанности "языкового медицинского страхования. Если в среднем или работодатель, или бюджет будет делать в месяц за одного человека страховой взнос - на уровне 450 грн, то за год мы получаем еще 188, млрд грн. Кроме того, вместе с системой обязательного медицинского страхования и на ее базе в здравоохранение будут внедряться эффективные организационно-правовые модели ведения медицинской деятельности, развиваться частно-государственного партнерства и привлекаться частные инвестиции. То есть, не менее 80% покрывать эти три консолидированные источники.

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А остальные 20%?

Остальные 20% - 67 млрд грн - средства пациентов. Но это вдвое меньше, чем в прошлом году, когда на медицину люди потратили из собственного кармана 135 500 000 000 грн. Сюда входит добровольное медицинское страхование, частичная или полная оплата отдельных лекарств и анализов, а также прямая оплата дополнительных услуг в медучреждениях. Скажем, хочешь комфортную палату - плати. Но основные расходы будут покрыты консолидированными источниками.

То есть, деньги все это время были и можно было сделать медицину доступной?

В том-то и дело. Средства были, не было желания. Уже в 2020 году можно обеспечить медицину необходимым финансированием. Сделать так, что медицинские учреждения уже закрывать и не сокращать, и наоборот - появится ресурс, который запустит программы их обновления и развития. Кроме того, мы сможем в разы увеличить зарплаты врачей и создать для них достойные условия труда и возможность профессионально развиваться. Но есть еще пятый пункт. Здравоохранении нужна не разовая "реформа", а непрерывная модернизация системы. Мы должны реагировать на новые и новые вызовы. А для этого надо внедрять не оторваны от реальности красивые картинки, а делать прагматичные и эффективные шаги. Фактически, мы нашли путь - как сделать нашу нацию здоровой и где на это взять ресурсы. Шаг за шагом, мы получим страну здоровых и способных людей. Через своевременное лечение и доступную профилактику люди будут чувствовать себя более уверенно и спокойно. Для своей жизни они будут избирать Украины. Главное - надо действовать!

Политическая партия "Батькивщина" обнародовала имена первых 50 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду. В первой десятке, как и сообщалось, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, лидер партии "Основа", нардеп Сергей Тарута, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, нардепы Сергей Соболев, Елена Кондратюк и Иван Кириленко, экс-нардеп Андрей Кожемякин, нардепы Григорий Немыря, Сергей Власенко и Валерий Дубиль.