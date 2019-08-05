После провала на выборах Гриценко может уйти из руководства своей партии - СМИ

9 сентября партия устроит съезд, на котором определят план действий на среднесрочную перспективу. ФОТО: "РБК-Украина"

Политик Анатолий Гриценко рассматривает вариант уйти с должности председателя своей партии "Гражданская позиция".

Об этом сообщило медиа "РБК-Украина" со ссылкой на "информированный источник".

29 сентября партия устроит съезд, на котором определят план действий на среднесрочную перспективу, сообщил Гриценко.

Один из неназванных членов штаба "Гражданской позиции" отметил, что партия не ожидала "настолько плохого результата" на внеочередных парламентских выборах - 1,04% (около 150 000 голосов). Ошибкой кампании член штаба назвал поддержку Зеленского, в результате чего их избиратель отошел к другим партиям, в частности к "Голосу" и "Европейской солидарности".

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"Гражданская позиция" на парламентских выборах набрала 1,04%, не преодолев 2% барьер для возможности получения госфинансирования и 5% для прохождения в Верховную Раду 9-го созыва. Вместе с партией Гриценко в парламент не попали партии "Самопомич" Андрея Садового, "Рух новых сил Михеила Саакашвили", "Сила людей" и другие.