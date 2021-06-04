После победы Зеленского схемы поставок угля через Россию с оккупированных территорий возобновились - Чорновол

Народный депутат 8-го созыва Татьяна Чорновол: "Сейчас практически весь уголь в Украину завозится через Россию"

Украинской власти после энергетического кризиса 2014-2015 годов удалось в гибридном противостоянии с Россией обеспечить энергетическую независимость от страны-агрессора. Вместе с тем, сейчас снова вернулись "плохие схемы Медведчука", и уголь с оккупированных территорий через Россию снова поступает на украинские ТЭЦ.

Об этом в программе "Право на власть" заявила народный депутат 8-го созыва, участница Революции Достоинства Татьяна Чорновол, передает Цензор.НЕТ.

"Все вернулось в худшую схему Медведчука. Сейчас весь уголь, практически весь уголь в Украину завозится через Россию фактически с оккупированных территорий. Как так? Кто сейчас все это творит, кто сейчас запустил? Я думаю, запустил тот же самый Медведчук", - говорит Чорновол.

"Огромное количество угля, стоимостью около миллиарда долларов в прошлом году завезли из России. 80 процентов на частные предприятия, а 20 - на государственные. Кто за это сейчас будет отвечать? Кто это сейчас делает?", - отметила Чорновол.

"Ситуация была очень сложная в 14 году. Почему? Потому что украинские, как частные, так и государственные ТЭЦ работают на антраците. Антрацит - это тот тип угля, который на оккупированной территории. Все антрациты, все шахты были в первую очередь оккупированы. Украина осталась без угля для своих ТЭЦ. Ситуация была просто катастрофически тяжелой, и это определенный гений управления государством, что Украина тогда смогла выкручиваться", - отметила Чорновол.

"Основная масса угля в Украину шла через Ахметова. То есть большей частью частных ТЭЦ владел Ахметов, большая часть шахт на оккупированных территориях - это также были шахты Ахметова. И фактически, я считаю, это была победа Украины в гибридной войне, когда Украина продолжала контролировать те шахты через Ахметова. Что значит контролировать? Да, они были на оккупированной территории, но эти шахты платили налоги в Украине. Ахметов перечислял туда зарплаты шахтерам в Украину, Украина получала недорогое сырье для своих ТЭЦ. Я имею в виду уголь. Мы истощали оккупированную территорию забирая оттуда сырье, и налоги, я повторяю, шли в бюджет Украины", - напомнила Чорновол.

Она также отметила, что Украина таким образом выиграла время для диверсификации поставок: "Уже в 2017-2018 были налажены поставки из всех уголков мира. И фактически мы оторвались".

Чорновол заметила, что после победы Зеленского люди Медведчука вернули свое влияние, и торговля энергоресурсами с Россией возобновилась.

"Я думаю, запустил тот же самый Медведчук. Мы можем вспомнить, что есть такой Портнов, который даже финансировал избирательную кампанию Зеленского. Только Зеленский побеждает, Портнов захватывает много рычагов влияния, в том числе и в судах. Вполне возможно, что в этот момент как раз и вылез Медведчук. Видим, что Медведчук завел целую фракцию в ВР. Пошел во главе этой фракции. Так что в 2019 году все произошло так, что сейчас Украина полностью завозит уголь из России и соответственно с оккупированной территории", - говорит Чорновол.