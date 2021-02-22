После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит

В рамках COVAX Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Она считается самой эффективной среди зарегистрированных - более 95%. Фото: Reuters

Власть должна честно сказать, что вакцину от Pfizer Украине не продадут. Мы получим ее только как гуманитарную помощь. Отставка министра здравоохранения Максима Степанова не изменит ситуацию. Можем рассчитывать на дешевую китайскую или индийскую вакцину.

Вместе с тем украинцы не видят проблемы провала вакцинации от коронавируса, потому что большинство граждан не готовы прививаться. Об этом Gazeta.ua рассказывает Игорь Попов, политический эксперт из Института будущего.

Какая главная причина того, что Украина провалила вакцинацию? Кто не справился?

Первый вопрос: надо ли нам вакцинация? Какая надо? В СМИ больше всего говорят "а почему мы не купили в Pfizer их вакцину?". Потому что нам Pfizer никто продавать не собирался. В вакцинации намного больше геополитики, чем гуманитарного аспекта сегодня. И наиболее разрекламированная вакцина Pfizer - ее выдают только странам "золотого миллиарда", куда нас не включили. Pfizer получают США, Канада, Западная Европа, Австралия, Израиль. Африканским странам или Украине его никто не продает. Молдова получит из румынской квоты, а Украина может получить разве что остатки гуманитарных грузов. На самом деле, если брать глобальный уровень, то это большая проблема человечества. Потому что его спасением никто не хочет заниматься, а стремятся на этом заработать. И, более того, поделить сразу человечество на сорта. Поэтому Pfizer нам никто не продаст и не продал бы. А российскую вакцину мы не покупаем, скорее, из геополитических мотивов, потому что она из России. То есть, на рынке у нас остается шанс на китайскую или индийскую вакцину. А здесь уже вступили другие факторы: кто будет покупать, через кого пойдут деньги? И нечем похвастаться: эти перетягивания одеяла привели к тому, что переговоры затянулись и те дешевые вакцины, которые можно было купить, не завезли. Плюс - контркампания "А зачем нам китайская?". Потому что никакой другой нам никто не продавал.

Почему об этом никто не говорит?

Никто не хочет признать, что нас не включили в "золотой миллиард". Ведь если признать, то надо кого-то делать виновным.

Почему у нас сколько конфликтов вокруг закупки вакцин?

Наибольший конфликт я вижу между ГП "Медицинские закупки" и Министерством здравоохранения, которые никак не могли решить, у кого будут покупать вакцину и через кого пойдут деньги. Видимо, по очереди докладывали премьер-министру о том, что только они могут закупить, а все остальные имеют какой-то персональный интерес. Но есть еще один аспект: 60% граждан Украины не хотят прививаться вообще, 20% хотят подождать, и только 10% согласятся на бесплатную вакцинацию. Плюс то, что у нас уже больше половины граждан переболели, сформирован коллективный иммунитет. Большой медицинский вопрос: нужно ли нам прививаться вакциной, эффективность которой 50%, которую нам будут продавать за большие деньги, если уже более половины граждан, которые имели слабый иммунитет, переболели?

У нас достаточно много "антипрививочникив". Как следовало вести просветительскую кампанию?

Надо разделять вакцины типа "против столбняка", АКДС, БЦЖ, которые используют наши граждане уже 50 лет. Против них у кого-то также есть оговорка, однако это проверенные вакцины. И как приравнять их к тем, которые появились полгода назад? Мало кто из медиков даст свои личные гарантии, что этим можно колоться без последствий. А кто же будет клясться в том, что эти препараты можно применять? Если это будут делать политики, то им не поверят, потому что им вообще не верят.

Почему Степанов сам полетел в Индию по вакцину? Как этот шаг оценят украинцы?

Если он завезет вакцину, то те, кто хотят вакцинироваться, оценят положительно. Оно в любом случае выглядит красиво: была проблема, о которой говорили, потом он поехал и ее решил. Сегодня видел кадры в новостях, как полетела российская вакцина в Сербию и Черногорию. Сербско-черногорское руководство ее встречало. Я вспоминаю, как у нас "Тамифлю" когда-то встречали, как манну небесную. Политики на достижениях всегда готовы псевдо-формировать свой личный вклад. Я не удивлюсь, если самолет со Степановым и вакциной у нас также будут встречать и власть, и оппозиция.

Когда вакцинация не началась 15 февраля, премьер Шмыгаль заявил, что вакцин не хватает в мире. Это можно назвать управленческим кризисом?

Вчера говорил с друзьями, проживающими в странах ЕС. Оба сказали, что в этих двух странах вакцинация сорвана. Вакцинировали только граждан 60+ и медиков. Возвращаясь к глобальному вопросу, если это спасение человечества, возможно, Всемирная организация здравоохранения, полк кредиторов или Билл Гейтс согласятся заплатить несколько миллиардов долларов Pfizer, чтобы он рассекретил рецепт. И мы могли бы у себя хоть в Харькове, хоть в Белой Церкви ее производить, чтобы вакцинировать всю Украину. Но, получается, что на этом или наживаются, или еще какие-то есть мотивы, так как поставки ограничены, цены растут, а рецепт никто никому не показывает.

То ситуация с вакцинацией к политическому управленческому кризису отношения в нашей стране не имеет?

Имеет. Координация не произведена, планы постоянно менялись, не было признания того, что Pfizer и Moderna нам не продадут свой продукт. Поэтому надо отсылать делегацию к китайцам. ОАЭ это признали полгода назад и они уже Sinovak прокололи треть населения.

Может быть такое, что наша власть недооценивает проблему коронавируса?

Нет. По тому, как я вижу, как они работают - ежедневные отчеты, статистика. Если бы недооценивали, то у нас не было бы жестких локдаунов, которые нашей экономике наносят существенные удары. Поскольку власть пошла на это, значит, что проблему они понимают. Если взять карантины, то по сравнению с Западной Европой мы прошли с наименьшими потерями. Если бы наша власть ввела подобный карантин, то нашей экономике был бы конец. Но не ввести никакого тоже не могли, потому что общество требовало каких-то действий.

Очень часто Степанову пророчили отставку. Почему он до сих пор при должности? Как ему удается удержаться?

В начале эпидемии у нас министров здравоохранения меняли чуть ли не каждые две недели. На поведение вируса это не имело никакого влияния. Если выгнать Степанова, то это не значит, что на следующий день Pfizer нам привезет вакцину. Поэтому это политизация проблемы: есть человек - есть проблема; заберем человека - проблема решится сама собой. Возвращение кого-то из команды Супрун на эту должность вряд ли повышает эффективность. Хотя до этого призывы шли. Поставить Ляшко на это место, о чем говорили полгода назад? Сейчас уже не говорят, так как на месте санитарного врача он работает, а министру надо разруливать не только медицинские, но и управленческие, практические проблемы. Здесь у Степанова больше опыта.

Кто должен понести политическую ответственность за провал вакцинации?

А зачем за это ответственность? Если спросить украинцев, считают ли они, что это ужас, что вас не укололи, то 60% вообще сказали бы "Ну и правильно". Политическая ответственность - это если политики проваливают нечто такое, что является принципиальным для страны. Тогда это скандал. Даже если бы кого-то из политиков сейчас поймали, что он тихо укололся, тогда даже те, кто сам не хочет прививаться, сказали бы, что его надо уволить, посадить, расстрелять. Но то, что они не запустили массовую вакцинацию украинцев... Если дойдет до проблемы, что из-за отсутствия вакцины Польша не примет украинских трудовых мигрантов, тогда встанет вопрос, кто же это "провтыкал?". Но если нам светит только Sinovak, а Польша с Sinovak все равно паспорта выдает, то, опять-таки не будет проблемы.

Вы говорите, что политическая ответственность пока за это не предполагается, но провал вакцинации пытаются повесить на руководителя НАБУ Артема Сытника. Что это значит?

Это мелочи. У Сытника хватает и других вопросов. То, что они расследуют, то расследовать нечего. Если бы были потрачены государственные средства на какой-то контракт. И там кто-то претендовал забрать откат или даже получил его, то был бы предмет расследований.

Мог президент Зеленский напрямую договариваться с производителями о вакцине?

Шансов не было, если говорить о Pfizer или Moderma. Если бы были, почему бы он этого не сделал? Возможно, это не президентское дело. Минздрав работает по линии COVAX. Министерство, Национальная служба здоровья, ГП "Медицинские закупки" - у них своя бюрократия, кто-то должен быть уполномочен. Верховная Рада фонд выделил, Кабмин им распоряжается. Деньги из бюджета вытащили, надо было перевести в валюту и закупать, если бы кто-то продал. Управленческие решения не были достаточными.