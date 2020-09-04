После назначения Шмыгаля Ахметов не платит государству за аренду шахт. Уже должен 100 млн грн

В компании Ахметова работал нынешний премьер-министр.

Компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова с марта не платит аренду за пользование 5 шахтами государственного объединения "Добропіллявугілля". Сумма долга составила более 100 млн грн.

Об этом пишет "Новое время" со ссылкой на ответ Фонда госимущества.

"Согласно действующего договора аренды шахт ГП "Добропіллявугілля" между Фондом государственного имущества Украины и компанией ДТЭК, сумма месячной арендной платы составляет 18,3 млн грн. При этом она не выплачивается арендатором с марта 2020 года. В настоящее время существует задолженность по аренде на более 100 млн грн", - сообщили в ведомстве.

В прошлом году государство получило от арендатора ООО ДТЕК "Добропіллявугілля" более 177 млн грн.

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2 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил оперативно отработать вопрос объединения Центренерго с государственными угледобывающими предприятиями, в частности теми, которые находятся сейчас в аренде. Создана рабочая группа.

5 шахт "Добропіллявугілля" компания Ахметова во времена Януковича взяла в аренду до 2059 года, пишут "Наші гроші"

Эти шахты с апреля по июль были выведены в простой из-за падения спроса на электроэнергию ТЭС.

Сейчас ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля, 70% всех ТЭС и 25% "зеленой" генерации.

4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Ранее Шмыгаль возглавлял ДТЕК-Західенерго. Когда стал премьером, взял себе в советники топ-менеджера компаний Ахметова. Ринат Ахметов - самый богатый гражданин Украины. СМИ оценивают его состояние в $9,629 млрд. Олигарх является владельцем компаний СКМ. Занимается, в частности, горно-металлургическим, энергетическим бизнесом.