После критической оценки ЦИК по выборам в ОРДЛО "слуги" заговорили о нарушениях в комиссии

Представителей ЦИК вызывают на комитет.

Во фракции "Слуга народа" заявляют, что члены Центральной избирательной комиссии насчитали себе зарплаты по 200-300 тыс. грн несмотря на карантин.

"Немного в шоке от новости, что члены ЦИК в обход закона, которым ВРУ ограничила зарплаты чиновников на период карантина потолком в 47 230 гривен, выписали себе премии и отпускные в 200-300 тысяч. Параллельный мир! И это они просят расширить полномочия ЦИК в изменениях к избирательному кодексу. Очень ждем их на заседании комитета", - заявил в Facebook нардеп от СН Виталий Безгин.

Представителей ЦИК вызвали на комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на 20 мая.

СМИ сообщали, что среди 17 членов комиссии за апрель только двум насчитали по 47 230 грн зарплаты, а остальным - от 244,6 тыс. до 361,6 тыс. грн. Такая сумма получилась в результате выплаты материальной помощи на оздоровление и использования части отпуска.

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Ранее в ЦИК заявляли, что не знают, сколько понадобится времени для подготовки выборов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей. "В настоящее время практически невозможно говорить о каких-либо временных рамках, необходимых для подготовки и проведения выборов на деоккупированных территориях ОРДЛО, потому что этому должна предшествовать оценка фактического состояния дел на этих территориях, после восстановления контроля над ними", - сказал председатель ЦИК Олег Диденко. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что надеется на местные выборы в ОРДЛО осенью.