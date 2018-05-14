После допросов в СБУ Симоненко катается в Москву на пропагандистские ток-шоу

Коммунист Петр Симоненко, которого допрашивает СБУ, катается на эфиры в Москву. Фото: открытые источники

Фигурант дела о государственной измене, глава Коммунистической партии Украины Петр Симоненко после допросов в СБУ ездит на эфиры в Москву.

Об этом сообщает УНІАН

Симоненко устроил словесную перепалку с бывшим нардепом Игорем Марковым в эфире кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева российского телеканала "Россия 1".

"Я действительно в Киеве живу. А некоторые убежали и не живут в Киеве. Меня постоянно притесняют", - ответил главный украинский коммунист.

После этого Марков бросил в Симоненко несколько монет.

"Иуда. Понял ты кто. Вот твоя цена. Ты сдал всех, всех своих товарищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем. Меня пытались вербовать, делать из меня пророссийскую управляемую оппозицию. Я прошел все это. Но я пошел сюда, а он меня обвиняет, что я убежал, вот эта крыса", - заявил Марков.

Симоненко ответил, что "с сумасшедшими не говорит".

"Те, кто меня обвиняют, сначала в борьбе за личную выгоду и богатство сдавали Украину с потрохами. Это просто ложь, то, что он говорит", - заявил он.

Симоненко также заявил, что в Украине пытаются расправиться с его партией.

Марков выкрикивал: "Ну, это же клоунада. Нашли оружие - а он через два дня здесь. Это на голову не лезет. Клоун дешевый".

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8 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителей Компартии по подозрению в государственной измене и попытках захватить государственную власть. Тогда правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой, которые планировались по заказу российских кураторов для распространения 9 мая. В связи с этим 10 мая СБУ допросила лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко.