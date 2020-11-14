После американских выборов Украина сохранила двухпалатную поддержку Конгресса США - Зеленский

Президент заявил, что Украина объединяет Соединенные Штаты. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что после американских выборов Украина сохранила двухпалатную поддержку Конгресса США.

Об этом он рассказал в своем влози, который опубликовал на странице в Facebook.

"Следующая тема, судя по ленте в Facebook, которая интересует наших граждан не меньше, чем собственные местные выборы, это выборы президента в США. Вопрос: при чем здесь Украина? Правильно, совершенно ни к чему, и это я считаю наша победа. Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства, некоторые внутри страны мечтал, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь, и несмотря ни на что, мы сохранили неизменную, что очень-очень важно двухплановую поддержку США", - подчеркнул Зеленский.

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Украинский лидер отметил, что сегодня все признают, что такая позиция украинской власти была правильной и показала невмешательства в выборы другого государства.

"Украина была и остается партнером и другом, как для демократов, так и для республиканцев. Возможно это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты ", - подчеркнул президент.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден после того, как получил более 270 голосов выборщиков, поблагодарил американский народ за доверие. Трамп утверждает, что выборы еще не завершились, а медиа-союзники его конкурента Байдена подыгрывают ему, объявляя победителем.