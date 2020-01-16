Послание Путина показало, что войну с Украиной он заканчивать не собирается - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко прокомментировал заявление Путина об отставке российского правительства

Отставка российского правительства не имеет никакого значения, ведь вся власть в России принадлежит и будет принадлежать Владимиру Путину.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью журналистам, комментируя послание Путина Федеральному Собранию и отставку российского правительства.

"Моя абсолютно твердая позиция - в России нет правительства, в России нет парламента, Думы, нет Федерального Собрания. Вся власть в руках одного человека. Фамилию и имя этого человека вы очень хорошо знаете. Поэтому отставка или назначение нового российского правительства меня абсолютно не интересует и не должна интересовать украинцев", - сказал Петр Порошенко.

В то же время Порошенко отметил, что вчерашнее послание Путина Федеральному Собранию нужно очень внимательно проанализировать.

"Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной", - подчеркнул пятый президент Украины.

"Второй вывод - Путин собирается оставаться навсегда. У него заканчивается срок президентских полномочий, и цель вчерашнего послания - это изменения в Конституцию, которые теперь уже, когда президентом может быть не Путин, забирают у этого президента всю власть, переносят ее для другой должности. Я не знаю, как она будет называться - или председатель Государственного совета, или премьер-министр, или что-то вроде того, что произошло в Казахстане, но это будет один человек - Путин", - сказал он.

"Все, для чего это делается - для того, чтобы сберечь власть в руках Путина", - убежден политик.

"Поэтому я советую всем очень тщательное внимание обратить на послание и на проект изменений в Конституцию Российской Федерации. Это несет прямые риски и угрозы нашей стране", - подчеркнул Петр Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" также отметил, что в этих условиях Украинское государство должно объединиться, чтобы достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год, а не так, как это делает нынешняя власть.

"Я считаю, что коммуникационная стратегия с начала года была бездарно проиграна, что те первые кризисные вызовы, с которыми столкнулась новая власть - были проиграны. Над "Оманом украинцев" смеется весь мир. Я твердо убежден, что это время, когда должны начаться решительные объединяющие шаги со стороны действующей власти", - подчеркнул Петр Порошенко.