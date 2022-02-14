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понедельник, 14 февраля 2022 14:24

Посла в Британии могут отозвать - СМИ

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Посла в Британии могут отозвать - СМИ
Пристайко сказал, что Украина может отказаться от перспективы вступления в НАТО. Фото: НВ

Посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко могут отозвать.

Об этом сообщили источники в Министерстве иностранных дел и Офисе президента, передает ZN.UA.

Причиной этого обсуждения стало заявление Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО.

Пока неизвестно, какое решение будет принято в Киеве. Решение примет президент Владимир Зеленский.

Пристайко сказал британским СМИ, что Украина может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет предотвратить войну.

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В МИДе Украины сказали, что слова посла вырвали из контекста. Сам Пристайко прокомментировал, что Украина ищет способы "выжить прямо сейчас".

В интервью BBC Radio посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Впоследствии Пристайко заявил, что его не так поняли.

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