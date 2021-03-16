Посигналил кортежу президента. Полиция вынесла предупреждение нардепу

Полиция вынесла Арьеву предупреждение. Фото: Facebook

Народному депутату от "Европейской Солидарности" Владимиру Арьеву полицейские вынесли предупреждение за то, что он сигналил кортежу, который проезжал мимо.

Он посигналил кортежу, состоявшего из 22 автомобилей. Таким образом хотел выразить свой протест из-за того, что Зеленский, нарушая свои обещания, продолжает пользоваться сопровождением, нардеп рассказал на своей странице в Facebook.

Полицейский, который задержал нардепа заявил, что это кортеж не президента. Сказать, каое официальное лицо сопровождали два десятка авто, полицейский отказался.

В конце концов полицейские выписали нардепу предупреждения по ст. 125 КУоАП "Другие нарушения правил дорожного движения", обозначив, что сигнализируя без надобности он нарушил п. 9.5 ПДД.

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Во время второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявлял: "Чтобы не было никаких там кортежей. Я хочу избавиться в целом от кортежей". В июле 2019 он также опубликовал пост в Facebook, в котором отмечал: "В последнее время в соцсетях много "измены" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента дорогами Украины едет два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другие. Видимо, поэтому фейсбук-сообществу так сложно изучить вопрос. Президент - такой же участник движения, как и все ".