Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка

Венедиктова фактически возглавляет антикоррупционную инфраструктуру, говорит Рябошапка. Фото: preisident.gov.ua

Сейчас президент Владимир Зеленский не показывает политической воли на борьбу с коррупцией. Об этом в интервью журнала "Країна" сказал бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"В начале карьеры Зеленского был хороший рывок в развитии антикоррупционной инфраструктуры. Начал работать Высший антикоррупционный суд, появлялись первые результаты. Но после нового года поддержки от президента уже не было. Сейчас этих результатов становится все меньше.

Скоро будет год, как в ГБР нету постоянного руководства. Оно зависящее от Офиса президента и обслуживает интересы власти. Создание службы финансовых расследований или бюро экономической безопасности осталось словами.

Реформы СБУ не видим. Напротив, создается впечатление, что СБУ больше стала заниматься экономическими или фискальными преступлениями - в СМИ много сообщений, что они занимаются преступлениями о неуплате налогов", - говорит экс-генпрокурор.

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У НАБУ, его руководителя Артема Сытника постоянно были какие-то хлопоты, рассказывает Рябошапка.

"Власть говорила, что поддерживает антикоррупционные усилия, но руки под столом делали другое. Например, Блок Петра Порошенко и "Народный фронт" вносили законопроекты, чтобы облегчить процедуру увольнения руководителя НАБУ и антикоррупционного прокурора. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко воевал с НАБУ, забирали дела, отдавали в СБУ, сливали информацию об агентах Антикоррупционного бюро.

В прошлом году был период оттепели. НАБУ получило право на автономное прослушивание, на международное сотрудничество с антикоррупционным органами иностранных государств, наладилось сотрудничество с прокуратурой, власть не вмешивалась в расследование.

Однако в этом году история повторяется - Офис генпрокурора не дает полноценно работать бюро, блокируя производства, допуская утечку информации.

Венедиктова уже три месяца фактически возглавляет САП, таким образом возглавляя антикоррупционную инфраструктуру. За это время можно было бы показать "посадки", как говорит президент, но мы не видим ничего, кроме совковых коллегий или координационных совещаний с руководителями правоохранительных органов", - говорит бывший генпрокурор.

Реальные результаты работы правоохранительных органов будут, когда будет поддержка со стороны президента, отметил Рябошапка.

"Когда президент поймет, что антикоррупционные органы - это не угроза, а шанс для страны стать демократическим, развитыс государством. Не вижу в этом политической воли. Так как политическая воля - это действия. И результат, который достигается этими действиями. Нет ни действий, ни результата", - говорит экс-генпрокурор.

Интервью с Русланом Рябошапкой читайте в сегодняшнем номере журнала "Країна".

В четверг президент Владимир Зеленский заявил западным послам, что к концу года возобновят уголовную ответственность за ложь в декларациях. Также заявил о судебной реформе.