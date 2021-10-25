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понедельник, 25 октября 2021 12:26

"По-русски программы не веду" - тревел-блогер отказал гостелеканалу "Дом"

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&quot;По-русски программы не веду&quot; - тревел-блогер отказал гостелеканалу &quot;Дом&quot;
На русскоязычную программу потратят 33,9 млн грн, рассказал блогер. Фото: Facebook.com/orest.zub

Украинский блогер и путешественник Орест Зуб отказался от участия в русскоязычном проекте государственного телеканала "Дом".

Об этом рассказал в Facebook

"Пригласили пройти кастинг на ведущего нового тревел-шоу с бюджетом 34 миллиона гривен. Смотрю краткое описание: государственный телеканал "Дом" потратит 33,9 млн грн на тревел-шоу "Украина с первого взгляда" (программа будет идти на русском). Соответствующая информация размещена на портале Prozorro. Уточняю: вы ищете украиноязычного или русскоязычного ведущего? Говорят - русскоязычного. И тут я офигел! За наши с вами налоги в нашей стране выделяются колоссальные государственные бюджеты на создание русскоязычного контента на седьмом году войти против России", - пишет путешественник.

"Мне как украиноязычному блогеру, который 10 лет публикует украиноязычный контент, на это особенно больно смотреть", - добавил.

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Не соглашаться на такие условия - принципиальная позиция, рассказал блогер "Детектор медіа".

"Неправильно и нерационально выделять государственные средства на такие вещи, еще и в таком объеме. И осознавая, что канал создали с целью реинтеграции оккупированных территорий и Крыма. Но это точно не должен быть исключительно русскоязычный контент. Должно быть сочетание определенное. И украиноязычный контент, который будет им адресован. Потому что здесь мы ничего не меняем, а просто транслируем на русском - и оно не меняет сознания людей. И да, я на русском не веду программы. Во-первых, на английском я говорю лучше. А во-вторых, это моя принципиальная позиция", - сказал Зуб.

Государственный телеканал "Дом" транслирует коммунистическую пропаганду, рассказали пользователи Facebook.

Канал для временно оккупированных территорий начал вещание 1 марта 2020 года. В апреле этого года он перешел в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" выделили 298 млн 400 тыс. грн бюджетных средств - на канал "Дом" и UATV в целом.

Шеф-редактором телеканала является Алексей Мацука.

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