Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода

В Киеве носят портреты российского царя Николая и руководителя РПЦ Кирилла. Фото: facebook.com/victor.taran

На крестном ходе УПЦ Московского патриархата люди держали в руках портреты патриарха Русской православной церкви Кирилла и русского царя Николая І.

Соответствующее видео выложил в Facebook политолог Виктор Таран.

"Крестный ход "за мир" предсказуемо превратилась в крестный ход за "русский мир": портреты патриарха Кирилла, один народ, Николай великим царь и другой трэш путинского политического православия.

Именно поэтому Московская церковь должна быть запрещена или хотя бы признана иностранными агентами", - написал Таран.

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27 июля в Киеве отмечают 1030-летие крещения Киевской Руси - Украины. Сегодня там собрались прихожане УПЦ МП. На субботу запланирован крестный ход УПЦ Киевского патриархата.