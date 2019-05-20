Портнова охраняет полиция с автоматами

Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов говорит, что по возвращении в Украину чувствует себя в безопасности, поскольку его "охраняют полицейские с автоматами".
Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов, пишет "Українська правда"
"Я чувствую себя в безопасности. Я заранее обратился в соответствующие организации в связи с постоянными угрозами, которые мне поступали. Поэтому я заключил официальный договор с органами полиции, и мою охрану обеспечивают полицейские с автоматическим оружием. Сейчас я спокойно передвигаюсь по Киеву", - сказал Портнов.
По словам Портнова, в случае каких-то акций или беспорядков он "не собирается оставаться в стороне".
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Андрей Портнов планирует подать заявления в НАБУ и ГБР о якобы совершенных преступлениях Петром Порошенко и людьми из его окружения.
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