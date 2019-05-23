Портнова допросили по делам Майдана: подробности

При Януковиче Андрей Портнов был заместителем главы администрации президента. Фото: Укрінформ

Экс-заместитель главы Администрации президента-беглеца Януковича Андрея Портнова в среду, 22 мая, допросили в Генеральной прокуратуре Украины. На допрос он явился в качестве свидетеля по делам Майдана.

"Утром его адвокат позвонил следователям и попросил о допросе. Ведь в понедельник, 27 мая, Портнова не будет в Украине. Именно тогда его планировали допросить", - рассказал руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает "Інтерфакс-Україна".

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По его словам, предварительный допрос провели в среду. Еще будут дополнительные.

"На допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане. Теперь у следователей будет немного больше работы - они должны будут проверить эту информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это все в реестр досудебных расследований. На допросе пробыл 3,5 часа", - написал в Telegram Андрей Портнов.

В Украину вернулся бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов. 21 мая он подал в Государственный бюро расследований заявление с обвинением пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления. По словам Портнова, Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении служебных полномочий.