Порошенко жестко раскритиковал проект бюджета на 2022 год

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко подверг жесткой критике проект Государственного бюджета на следующий год. Он отметил, что в документе "слуги" не предусмотрели денег для масштабных обещаний, которые раздал президент Владимир Зеленский в своем Послании Верховной Раде.

Порошенко подчеркнул, что международные финансовые учреждения уже пересмотрели прогноз ВВП Украины в сторону снижения.

"На экваторе никто не надеется на чудо. Но выдвигаем только самые главные требования, чтобы защитить людей. Первое – субсидии. Нам нужно защитить местные громады, компенсировать и спасти местное самоуправление и дать субсидии людям по простой формуле", – сказал лидер "ЕС".

По его словам, необходимо также выполнять закон о поэтапном увеличении зарплаты учителей. Хотя бы компенсировать индексацию.

"Перелопатьте проект, но при свечах не найдете, где же там увеличение жалованья медикам, где 300% работающим с ковидными больными. И если правительство хочет выполнить обещание Зеленского – нужно добавить еще 50 млрд", – заметил Порошенко.

Также, подчеркнул политик, необходимо прибавить на индексацию пенсионерам 23 млрд.

Недавно Порошенко во время выступления на Киевском Форуме по вопросам безопасности по случаю 30-летия восстановленной Государственности и Свободы призвал к объединению все антипутинские силы в Украине.

Напомним, 30 ноября, в годовщину первого силового разгона Евромайдана, пятый президент призвал украинцев объединиться вокруг идеалов Достоинства и Свободы.