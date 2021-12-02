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четверг, 02 декабря 2021 14:49

Порошенко жестко раскритиковал проект бюджета на 2022 год

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  Порошенко жестко раскритиковал проект бюджета на 2022 год
Порошенко жестко раскритиковал проект бюджета на 2022 год

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко подверг жесткой критике проект Государственного бюджета на следующий год. Он отметил, что в документе "слуги" не предусмотрели денег для масштабных обещаний, которые раздал президент Владимир Зеленский в своем Послании Верховной Раде.

Порошенко подчеркнул, что международные финансовые учреждения уже пересмотрели прогноз ВВП Украины в сторону снижения.

"На экваторе никто не надеется на чудо. Но выдвигаем только самые главные требования, чтобы защитить людей. Первое – субсидии. Нам нужно защитить местные громады, компенсировать и спасти местное самоуправление и дать субсидии людям по простой формуле", – сказал лидер "ЕС".

По его словам, необходимо также выполнять закон о поэтапном увеличении зарплаты учителей. Хотя бы компенсировать индексацию.

"Перелопатьте проект, но при свечах не найдете, где же там увеличение жалованья медикам, где 300% работающим с ковидными больными. И если правительство хочет выполнить обещание Зеленского – нужно добавить еще 50 млрд", – заметил Порошенко.

Также, подчеркнул политик, необходимо прибавить на индексацию пенсионерам 23 млрд.

Недавно Порошенко во время выступления на Киевском Форуме по вопросам безопасности по случаю 30-летия восстановленной Государственности и Свободы призвал к объединению все антипутинские силы в Украине.

Напомним, 30 ноября, в годовщину первого силового разгона Евромайдана, пятый президент призвал украинцев объединиться вокруг идеалов Достоинства и Свободы.

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