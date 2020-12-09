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среда, 09 декабря 2020 13:18

"Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский 2 недели не может уволить Татарова" - Шабунин

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&quot;Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский 2 недели не может уволить Татарова&quot; - Шабунин
Зеленский уже две недели защищает Татарова. Фото: zn.ua

Президент Владимир Зеленский продолжает спасать Олега Татарова от подозрения НАБУ, а также помогает ему коммуникационно и политически.

Об этом сообщил глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Facebook.

"Зеленский любит подчеркивать свое отличие от Порошенко. На этот раз я ему помогу. Порошенко через неделю после скандала уволил Свинарчука (Гладковского. - Gazeta.ua). Зеленский уже 2 недели защищает Татарова".

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Мало того, что он не уволен, президент продолжает спасать Татарова от подозрения НАБУ, а также помогает ему коммуникационно и политически, уверяет антикоррупционер.

"Личное решение Зеленского отмазывать Татарова - это выстрел и себе, и стране в голову. И мотивация президента, на мой взгляд, не имеет особого значения:

- он просто не понимает, что происходит - я в это не верю;

- коррупционное преступление подчиненного для него не проблема;

- он считает Татарова незаменимым".

Шабунин добавил, что любой из этих мотивов свидетельствует о том, что Зеленскому плевать как на закон и справедливость, так и доверия украинцев, которые поверили в "победим коррупцию".

"На головы последним (украинцам, - Gazeta.ua) Офис Зеленского вчера, простите, опорожнился такими официальными сообщениями: "Олег Татаров провел встречу с членами рабочей группы по вопросам реформирования уголовной юстиции".

2 декабря Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Офис генерального прокурора сознательно срывает дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Президент Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента в августе. Заместитель Андрея Ермака, до 2014-го был начальником Главного следственного управления МВД. По сообщению "Слидство.Инфо" был адвокатом бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

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Дата
09
декабря

Зеленский встретился с Путиным

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