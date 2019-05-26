Порошенко вызовут на допрос по делу о коррупции в "Центрэнерго"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена вызвать бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос.
САП планирует допросить Порошенко по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании "Центрэнерго", сообщают "Українські Новини".
Дата соответствующего допроса пока не определена.
Это случится, скорее всего, уже в июне.
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САП начала расследовать возможную причастность Порошенко к корупции в "Центрэнерго".
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