Порошенко вызовут на допрос по делу о коррупции в "Центрэнерго"

Порошенко допросят. Фото: ТСН

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена вызвать бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос.

САП планирует допросить Порошенко по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании "Центрэнерго", сообщают "Українські Новини".

Дата соответствующего допроса пока не определена.

Это случится, скорее всего, уже в июне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко дал острый совет Зеленскому

САП начала расследовать возможную причастность Порошенко к корупции в "Центрэнерго".