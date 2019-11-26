Порошенко встретился с вице-премьером Канады

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с вице-премьер-министром Канады Христей Фриланд

Пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с новым вице-премьер-министром Канады, где он сейчас находится, Христей Фриланд.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Счастлив встретиться в наиболее украинской провинции Канады - Альберте - с самым большим другом нашей страны Христей Фриланд. Очень теплый разговор", - написал Порошенко.

Как сообщает й Фриланд подчеркнула важные шаги для сохранения и укрепления независимости Украины, осуществленные за время президентства Порошенко.

"Мы все, украинцы всего мира, весь мир благодарен Вам и не забудет то, что Вы сделали для защиты украинского суверенитета. Великий Иван Франко писал о великом моменте, к которому каждый из нас должен быть готов. И Вы были готовы к этому великому моменту. История могла бы быть совсем иной", - отметила Фриланд твердую позицию президента Порошенко в противостоянии Украины российской агрессии.

"Я хочу также поблагодарить вас, что вы защитили и обрели независимость для нашей церкви с Томосом об автокефалии. Это действительно исторический момент, и Вы играли ключевую роль в этом. А также наш епископ Эдмонтонский Иларион", - подчеркнула вице-премьер-министр Канады.

Она также подчеркнула важную роль Порошенко в обеспечении демократических, прозрачных выборов в Украине.

Как сообщалось, на прошлой неделе Христя Фриланд, экс-министр иностранных дел Канады, была назначена вице-премьер-министром и министром межправительственных отношений Канады. В среду, 21 ноября, Христя Фриланд стала десятым вице-премьер-министром Канады и первым - украинского происхождения.