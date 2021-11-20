Порошенко встретился с парламентским государственным секретарем по внутренним делам Бундестага ФРГ

В рамках Международной конференции безопасности в Галифаксе пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с парламентским государственным секретарем по вопросам внутренних дел Бундестага ФРГ, членом Христианско-социального союза Стефаном Майером.

Порошенко выразил благодарность Германии за помощь и поддержку Украины в укреплении демократических институтов, реализации реформ, в частности, децентрализации, сближении с Европейским Союзом, включая введение безвизового режима, а также противодействие продолжающейся российской агрессии.

Петр Порошенко встретился с парламентским госсекретарем Бундестага ФРГ Стефаном Майером. Фото: eurosolidarity.org

"Поддержка Украины по пути членства в Европейском Союзе и НАТО – это мощный вклад в стабильность, безопасность и процветание европейского континента, увеличение геополитического влияния и потенциала Евросоюза в преодолении современных вызовов", – подчеркнул пятый президент.

Порошенко выразил благодарность Германии за помощь и поддержку Украины. Фото: eurosolidarity.org

Порошенко отметил, что агрессивные действия Российской Федерации в политико-безопасной, торговой, энергетической, а сегодня и миграционной сфере направлены не только на покорение Украины и уничтожение ее государственности, но и подрыв единства и ослабление европейских и евроатлантических западных структур, усиление влияния России на страны Европы

"Самым мощным аргументом Евросоюза в противодействии российским гибридным угрозам является усиление экономических и секторальных санкций, остановка политически мотивированного проекта "Северный поток-2", предоставление Украине высокотехнологичного летального оборонительного оружия, а также открытие перспективы членства в ЕС и НАТО", - подчеркнул пятый президент.

Встреча Порошенко и Майера состоялась в рамках Международной конференции безопасности в Галифаксе. Фото: eurosolidarity.org

Порошенко обратился к немецкой стороне с просьбой содействовать реализации прав и решению проблемных вопросов украинской общины в Германии. Отдельно было обращено внимание на важность поддержки со стороны ХДС/ХСС петиции о признании Голодомора как преступления против человечности.