Порошенко возмущен решением КС и готовит неотложный законопроект

В инициативе Порошенко учтут замечания Конституционного суда. Фото: Facebook Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко в ближайшее время подаст в парламент законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом в кулуарах сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Благодаря реформе Порошенко были созданы соответствующие правоохранительные органы, которые борются с коррупцией. По инициативе президента был создан и уже зарегистрирован Антикоррупционный суд. Около 50 дел уже ожидают судебного решения. Поэтому президент возмущен тем, что такая статья может выпасть из Уголовного кодекса...

Президент подаст законопроект, где будут учтены замечания Конституционного суда. Этот законопроект как неотложный должен быть рассмотрен в парламенте", - сказала Луценко.

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Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов.