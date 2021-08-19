Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины - опрос

Пятый президент Петр Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые, по мнению граждан Украины, сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины.

Об этом свидетельствует опрос, который проводился фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

На втором месте - Леонид Кучма. На третьем - Вячеслав Чорновил.

Опрос проводился 29 июля - 4 августа. Социологи опросили 2019 респондентов, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

"Назовите, пожалуйста политика или политиков (один или несколько), которые сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины со времени провозглашения независимости в 1991?

(Можно назвать несколько вариантов), приведены только те варианты ответа, которые назвали 1% и более респондентов":

Петр Порошенко 10,2

Леонид Кучма 10,0

Вячеслав Чорновил 8,5

Леонид Кравчук 6,1

Владимир Зеленский 5,6

Виктор Ющенко 5,4

Юлия Тимошенко 4,6

Виктор Янукович 2,2

Юрий Бойко 2,0

Левко Лукьяненко 1,2

Николай Азаров 1,1

Нет таких 23,0

Трудно ответить 24,8

Не ответили 1,1