Порошенко возглавил рейтинг народного доверия в опросе "Фокуса"

Журнал "Фокус" опубликовал рейтинг 100 выдающихся современников, чьи имена навсегда останутся в истории нашей страны

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко занял первое место в Народном рейтинге "100 современников, которые изменили Украину". Порошенко получил наибольшее количество голосов в категории "доверие", а также имеет лучший баланс доверия и недоверия.

Опрос читателей о современниках, которые изменили страну и повлияли на ее развитие, проводил журнал "Фокус".

В первую пятерку народного доверия также вошли диссидент, политик, лидер Народного Руху Украины Вячеслав Чорновил (1937-1999), поэтесса Лина Костенко, Кардинал Любомир Гузар (1933-2012), актриса Ада Роговцева.

Среди тех, кому больше всего не доверяют украинцы, лидирует олигарх Игорь Коломойский.

Накануне Дня независимости с помощью экспертов в сфере госуправления, общественной и культурной жизни, редакция "Фокуса" выбрала 100 выдающихся современников, чьи имена навсегда останутся в истории нашей страны. Читателям предложили дать оценку их вклада - как положительную, так и отрицательную.