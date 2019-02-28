Порошенко вносит неотложный законопроект в Раду

Президент Петр Порошенко направил в парламент законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Фото: Reuters

Президент Петр Порошенко вносит в Верховную Раду законопроект о неотвратимости наказания за незаконное обогащение. Об этом он заявил на совете регионального развития в Кропивницком.

"Как я и обещал, внесу в Верховную Раду неотложный законопроект, чтобы урегулировать этот вопрос. Еще раз хочу успокоить всех", - заявил он.

Порошенко назвал себя тем, кто "стоял у истоков создания всей антикоррупционной структуры".

"Принципиальным остается позиция - неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение. Надеюсь, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать законопроект президента. Предоставляю ему статус неотложного", - продолжил он.

"Внести изменения в законодательные акты в Уголовном кодексе и дополнить статьей 368 со значком 5. Называется она "Незаконное обогащение".

Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления в собственность активов в значительном размере, без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а также передача им таких активов в любой другой способ наказывается лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Те же деяния, совершенные должностным лицом наказываются лишением свободы от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Деяния, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, наказываются лишением свободы от 5 до 10 лет", - зачитал проект президент.

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Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов.