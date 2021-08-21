Порошенко в Андреевской церкви принял участие в богослужении, которое возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей

Порошенко принял участие в богослужении, которое возглавил Варфоломей. Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в богослужении в церкви Святого Андрея Первозванного, которое возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей.

"Душа радуется встрече с дорогим сердцу гостем - Предстоятелем Матери-Церкви, от которой на украинские земли пришло свет Христовой веры", - поделился впечатлениями Порошенко.

"Патриарх Варфоломей дарил украинскому народу великое благо - Томос об автокефалии, а с ним и возможность молиться на родном языке в независимой Православной Церкви Украины", - напомнил пятый президент.

"Убежден, что визит Патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости будет способствовать духовному возрождению Украины и единению украинских православных вриян", - подчеркнул Порошенко.