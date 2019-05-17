Порошенко уволил второго топ-чиновника с Банковой

Константин Елисеев был заместителем главы АП с июля 2015 года. Фото: УНИАН

Президент Петр Порошенко подписал заявление об отставке Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента Украины", - говорится в документе.

Елисеев рассказал, что своей отставкой очищает пространство для команды нового президента Владимира Зеленского.

"Когда была объявлена ​​дата инаугурации, я подал президенту прошение об отставке. Таким образом хочу очистить пространство для новой команды. Это нормальная европейская практика... Я сторонник европейской демократической традиции. Пришла новая команда - мы не держимся за кресла, не держимся за власть, мы ее спокойно передаем, подготовили все досье. Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника, которого пока не знаю. Отхожу в сторону и готов помогать, советовать. Но пусть заходит новая команда, пусть сделает лучше, чем было. Мы только будем аплодировать", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

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Константин Елисеев был заместителем главы АП с июля 2015-го. До того более 5 лет был послом Украины при ЕС.