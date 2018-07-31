Порошенко уволил областного руководителя

Президент Петр Порошенко уволил председателя Черниговской ОГА Валерия Кулича. Фото: открытые источники

Президент Петр Порошенко уволил Валерия Кулича с должности председателя Черниговской областной государственной администрации.

Соответствующий указ глава государства подписал 30 июля.

Чиновника уволили согласно поданному им заявлению.

Валерий Кулич работал председателем ОГА с марта 2015 года. До этого был народным депутатом от БПП. Отказался от мандата после назначения.

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Ранее СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко почти ежедневно проводит специальные совещания с представителями одной-двух областей по поводу избирательной кампании в регионах.