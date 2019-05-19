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воскресенье, 19 мая 2019 20:58

Порошенко уволил главу администрации президента

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Порошенко уволил главу администрации президента
Уволил главу АП Игоря Райнина. Фото: Википедия

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил Игоря Райнина с должности главы администрации президента Украины.

"Освободить Райнина с должности главы администрации президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента в воскресенье.

Игорь Райнин стал главой АП 29 августа 2016. До этого возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию с 3 февраля 2015 года.

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Также Порошенко своим указом уволил Сергея Марченко с должности заместителя главы администрации президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указы о предоставлении гражданства Украины кинематографисту Юрию Грузинову, преподавателю Киево-Могилянской бизнес-школы Михаилу Винницкому и главе Администрации морских портов Райвису Вецкагансу.

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