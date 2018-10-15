Порошенко: Украина готовится дать отпор России с Азова

Порошенко заявил о готовности отразить российскую агрессию. Фото: РБК

Украина готовится к отражению российской агрессии в Азовском море.

"Мы готовимся к отражению российской агрессии с морского направления - на Азове. Порох надо держать наготове", - во время церемонии принесения торжественной присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна заявил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

Президент напомнил, что в пятницу был в Мариуполе на комплексных тактических учениях сил обороны морского побережья. Он отметил высокий уровень боеспособности украинских Военно-морских сил.

"Корабли и катера украинских Военно-морских сил, должен заметить, и наших пограничников и Национальную гвардию, воздушные силы, инженерные, сухопутные подразделения, они своими грамотными действиями, решениями, искусным маневром, решительными действиями жестко встретили и уничтожили условный десант противника. Словом, отработали на твердую "12", - добавил Порошенко.

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Напомним, 13 октября президент Петр Порошенко подписал указ № 320/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".