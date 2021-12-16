Порошенко: тратить полтора миллиарда бюджетных средств на борьбу с оппозицией, когда враг стоит на границах – это преступление

Власти тратят полтора миллиарда гривен на создание в обход законов Украины собственного пропагандистского медиа-холдинга в то время, когда критически недофинансирована армия, а россияне наращивают эскалацию на границе.

Об этом заявил журналистам в Верховной Раде пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он подчеркнул, что в эфире "переформатированного" для пиара властей телеканала "Рада" за средства налогоплательщиков порочат парламентскую оппозицию и международных партнеров Украины.

"Три года не повышается денежное довольствие в армии, потому что "нет денег". Сорваны тендеры на закупку горючего, бронежилетов, медицинского, пищевого обеспечения. Говорят – нет денег", – напомнил Порошенко.

"А 320 миллионов на это безобразие у них есть для того, чтобы за счет бюджетных средств оскорблять оппозицию, оскорблять лидеров оппозиции, оскорблять наших международных партнеров. Я уверен в том, что сейчас происходит преступление", – заметил он.

"Я уверен, что подобные средства должны проходить через сессионный зал на утверждение сметы. Через бюджетный комитет, через подпись как изменения в законе", – убежден политик.

"Расходовать более миллиарда на русскоязычный телеканал ДОМ, который был предусмотрен для того, чтобы говорить на оккупированные территории. Вместо этого в нарушение закона о языке, закона о телевидении русскоязычный пророссийский контент распространять на всю территорию Украины – это безумие", – считает Порошенко.

Он подчеркнул, что власти пытаются за счет налогоплательщиков спасти собственный рейтинг после многочисленных скандалов.

"В этих условиях полтора миллиарда тратить без тендеров Прозорро, не покрыв первоочередные расходы, когда враг стоит у наших границ, тратить на то, чтобы бороться с оппозицией. И таким образом пытаться хоть как-то удержать свой рейтинг, разрушенный всяческими "Гогилашвили", "друзьями президента", через эти полеты, через оффшоры Pandora Papers, или через "вагнергейт". И мы сейчас знаем уже механизм слияния информации. Пытаться переключить внимание – это преступление", – отмечает Порошенко.

"И оппозиция, и наши международные партнеры точно этого не допустят", – резюмирует пятый Президент.