 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
1 Просмотров: 432
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1035
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1476
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 12789
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4410
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1665
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3168
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 603
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 7020
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 738
Фото
Все фото
3
4
3
6
3
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Ляшко в трусах бегал под дождем
Ляшко в трусах бегал под дождем
Еще одна нардеп пошла под венец
Еще одна нардеп пошла под венец
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Друг Порошенко &quot;засевает&quot; округ тортами
Друг Порошенко "засевает" округ тортами
Видео
Все видео
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко
"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
"Твой туз козырный, все карты кроет" - любимая нардепа записала ему "блатное" поздравление
"Твой туз козырный, все карты кроет" - любимая нардепа записала ему "блатное" поздравление
Ющенко напомнил, как коммунисты опорочили украинскую песню
Ющенко напомнил, как коммунисты опорочили украинскую песню
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1557
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4743
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1026
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4833
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3762
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
27 июля 2018
Просмотров: 27
Несправедливо, дуже несправедливо
Навряд чи люди, хоч трохи знайомі з абеткою, можуть не пам'ятати цих суворих слів. Бо саме їх вимовила найсимпатичніша героїня світової літератури, ...
пятница, 27 июля 2018 14:58

Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП

1 Комментировать
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Конфликт между руководителями НАБУ и САП спроектировал президент Петр Порошенко. Фото: DW

Борьба Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры повлияет на эффективность расследований. Ее главный архитектор - президент Петр Порошенко.

Об этом Gazeta.ua рассказал Виктор Чумак, внефракционный народный депутат:

"Борьба между НАБУ и САП не идет на пользу Украине. Приведет к неэффективному взаимодействию. В этой ситуации проиграли мы. Но есть и те, кто выиграл - президент Петр Порошенко, его друзья Кононенко, Грановский, генпрокурор Луценко. Они станут арбитрами между Холодницким и Сытником. Будут знать, что делается в каждом органе и контролировать их деятельность, готовить компромат. Для Порошенко это выгодная ситуация. Президенту нужен такой контроль, чтобы его друзей-коррупционеров не посадили. Он главный архитектор этой ситуации.

Порошенко не считается с мнением журналистов и общественности. Он прекрасно знает, что делает и говорит. Когда отказывался создавать антикоррупционный суд, был сознательным, как и сейчас, когда выступает против создания антикоррупционных органов.

До выборов политики говорили антикоррупционные месседжи. Теперь, когда получили власть, изменили их. Поменять эту ситуацию сможет только новая власть и система. Изменить такое положение вещей в политике, экономике невозможно, пока олигархи остаются у власти. Нужно восстанавливать доверие к правоохранительным органам".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это сигнал для всех прокуроров": в Раде отреагировали на выговор Холодницкому

26 июля КДКП не уволила с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, но признала обоснованными жалобы по дисциплинарных нарушений. Его подозревают во вмешательстве в следствие. В середине июля дисциплинарная комиссия также рекомендовала не увольнять Холодницкого.
Накануне заседания комиссии 33 прокурора САП подписали обращение с осуждением давления на комиссию по Холодницкому. Прокуроры подчеркнули свою независимость в работе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

В судах разрешили говорить по-русски

"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 4 Просмотров: 238051
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 53352
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 52065
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 38696
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
14
 Просмотров: 31536
Политика
Электронное голосование - неотложная задача реформы избирательной системы - Николаенко
Электронное голосование - неотложная задача реформы избирательной системы - Николаенко Просмотров: 27
Отдельные парламентские группы хотят провести выборы со старой ЦИК
Отдельные парламентские группы хотят провести выборы со старой ЦИК Просмотров: 414
Гриценко и Тарута наводят мосты через Мостовую
Гриценко и Тарута наводят мосты через Мостовую Просмотров: 153
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский 1 Просмотров: 648
Суд "простил" руководителю Нафтогаза 7 млрд
Суд "простил" руководителю Нафтогаза 7 млрд 1 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
7
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
4
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
4
Порошенко идет на выборы - СМИ
4
Пенсии выплачивают с задержками
Голосов: 18009
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua