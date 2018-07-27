Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП

Конфликт между руководителями НАБУ и САП спроектировал президент Петр Порошенко. Фото: DW

Борьба Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры повлияет на эффективность расследований. Ее главный архитектор - президент Петр Порошенко.

Об этом Gazeta.ua рассказал Виктор Чумак, внефракционный народный депутат:

"Борьба между НАБУ и САП не идет на пользу Украине. Приведет к неэффективному взаимодействию. В этой ситуации проиграли мы. Но есть и те, кто выиграл - президент Петр Порошенко, его друзья Кононенко, Грановский, генпрокурор Луценко. Они станут арбитрами между Холодницким и Сытником. Будут знать, что делается в каждом органе и контролировать их деятельность, готовить компромат. Для Порошенко это выгодная ситуация. Президенту нужен такой контроль, чтобы его друзей-коррупционеров не посадили. Он главный архитектор этой ситуации.

Порошенко не считается с мнением журналистов и общественности. Он прекрасно знает, что делает и говорит. Когда отказывался создавать антикоррупционный суд, был сознательным, как и сейчас, когда выступает против создания антикоррупционных органов.

До выборов политики говорили антикоррупционные месседжи. Теперь, когда получили власть, изменили их. Поменять эту ситуацию сможет только новая власть и система. Изменить такое положение вещей в политике, экономике невозможно, пока олигархи остаются у власти. Нужно восстанавливать доверие к правоохранительным органам".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это сигнал для всех прокуроров": в Раде отреагировали на выговор Холодницкому

26 июля КДКП не уволила с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, но признала обоснованными жалобы по дисциплинарных нарушений. Его подозревают во вмешательстве в следствие. В середине июля дисциплинарная комиссия также рекомендовала не увольнять Холодницкого.

Накануне заседания комиссии 33 прокурора САП подписали обращение с осуждением давления на комиссию по Холодницкому. Прокуроры подчеркнули свою независимость в работе.