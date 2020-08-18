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вторник, 18 августа 2020 21:44

Порошенко сравнил протесты в Беларуси с Оранжевой революцией

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Порошенко сравнил протесты в Беларуси с Оранжевой революцией
Революция Достоинства имеет очень большие отличия от тех процессов, которые происходят сейчас в Беларуси - Порошенко. Фото: Reuters

Білоруський нард вийшов на мирні протести проти фальсифікації виборів, і це дуже схоже на 2004 рік, коли українці вийшли на Помаранчеву революцію, щоб захистити своє право вибору. Про це п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" сказав під час інтерв'ю міжнародному телеканалу "Настоящее время", який є спільним медіа-проектом Радіо "Свобода" та "Голосу Америки".

"Два українських Майдани, дві українських революції дуже відрізняються одна від одної. Перша, Помаранчева революція 2004 року – це був протест мільйонів українських громадян проти фальсифікації підсумків виборів, проти намагання обдурити людей і спроби захопити владу. Я впевнений в тому, що Помаранчева революція 2004 року має дуже багато спільних рис. Протест громадян був пов'язаний саме з тим, що люди протестували проти фальсифікації виборів, проти спроби захопити владу, проти спроби викривити волевиявлення громадян", – наголосив Порошенко.

"Якщо ви порівнюєте Революцію Гідності, революцію 2014 року, я вважаю, що тут є кардинальні відмінності. Бо люди в 2014-му вийшли боротися за свій європейський вибір. Вони протидіяли спробам влади зупинити європейську і євроатлантичну інтеграцію, спробам розвернути країну і затягнути її назад в Російську імперію, в Радянський Союз. І протест був викликаний, в першу чергу, саме цими діями недолугої української влади, яка потрапила в повну залежність від Путіна", – нагадав Петро Порошенко.

"Я твердо переконаний в тому, що Революція Гідності має дуже великі відмінності від тих процесів, які відбуваються зараз в Білорусі. Але викликає величезну повагу рішучість білоруського народу захистити своє право вибору", – вважає Порошенко.

"В інтересах Білорусі було б запросити ОБСЄ, негайно розпочати діалог з Радою Європи, негайно прийняти дуже важливі рішення для того, щоб зберегти спокій, зберегти стабільність і почати підготовку до нових виборів, які провести в чіткій відповідності зі стандартами демократії і свободи. Це збереже спокій, це суверенітет, це дасть можливість єдиному носію державної влади в країні – білоруському народу – без будь-яких зовнішніх впливів забезпечити захист свого волевиявлення. Жодних інших сценаріїв, спрямованих на підтримку державності Білорусі, не існує. Без виборів вирішити це питання, я можу наголосити на цьому, – є неможливим", – зазначив Порошенко.

"Европейская Солидарность"
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