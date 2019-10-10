Порошенко шантажировал Медведчука каналом "112 Украина" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос закрытия телеканала "112 Украина". Фото: Главком

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко шантажировал Виктора Медведчука закрытием телеканала "112 Украина".

Об этом сказал во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, почему власти хотят закрыть телеканал "112 Украина".

"Вы знаете почему вам всегда угрожали отобрать лицензию? Вы же знаете? Когда 2-3 года вас держали, простите пожалуйста, ваших владельцев... Ваш же владелец Медведчук?", - обратился Зеленский к журналисту канала.

Журналист отметил, что владельцем канала является Тарас Козак.

"Ну как это нет? Мы откровенно говорим... Ну Козак, Медведчук - одна история. Мы же откровенно говорим, все журналисты нас видят. Человек, господин Медведчук, который имеет не проукраинскую позицию является вашим владельцем?", - добавил президент.

Журналист ответил, что это не имеет отношения к редакционной политике канала.

Президент сказал: "Я не занимаюсь редакционной политикой канала. Я просто вам напоминаю почему. Потому что господин Медведчук с прежней властью..., не станем говорить с кем - думаю, что это был шантаж. Вот они вас и держали - закрыть вас или не закрыть, как вам говорить, есть ли у ваших журналистов независимость или нет. Вот чем они занимались".

При этом он добавил, что его команда никогда не занималась этим. "Мы не занимаемся редакционной политикой. В нашей партии нет владельцев телеканалов. А, кстати, в одной партии есть ваши телеканалы", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что новый состав Нацсовета должен "честно рассматривать" вопрос продления лицензии канала "112 Украина". "Я не буду на них влиять и я никогда на них не влиял", - добавил Зеленский.