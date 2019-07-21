Порошенко с семьей проголосовали на выборах

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Пятый президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко проголосовал на выборах в Верховную Раду.

Свою волю проявлял на участке в Доме офицеров ВСУ в Киеве.

Приехал вместе с женой Мариной, дочерьми, сыновьями и невесткой. Внуков с Порошенко не было.

"Спасибо всем за поддержку. Я проголосовал за ЕС, за НАТО, европейскую и евроатлантическую Украину, которая точно движется вперед, возвращается в семью европейских народов. Эти два мощных союза являются гарантом мира, безопасности и благосостояния для каждого украинского гражданина", - сказал Порошенко.

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Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. На одном из избирательных участков в городе Покров Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей.