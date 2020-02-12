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среда, 12 февраля 2020 21:50

Порошенко рассказал послу Литвы о политических преследованиях депутата "ЕС"

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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом.

Стороны обменялись мнениями относительно более эффективного противодействия продолжающейся агрессии России против Украины, а также консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма, информирует пресс-служба партии, передает LB.ua.

Была отмечена важность укрепления международного режима санкций против России, а также подчеркнуто, что санкции были введены за подрыв Российской Федерацией территориальной целостности Украины и невыполнения Минских договоренностей.

Выражена обеспокоенность в связи с опасной тенденцией возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований, что может поставить под сомнение достигнутый Украиной прогресс за предыдущие пять лет.

"Лидер "Европейской Солидарности" отметил тревожные тенденции свертывания в Украине свободы слова и свободы выражения политических позиций. Он сообщил, что за выражение мнения народного депутата от "Европейской Солидарности" Софию Федину сейчас преследуют правоохранительные органы. Петр Порошенко отметил абсолютную неприемлемость такой ситуации", - говорится в сообщении.

В ходе встречи было уделено внимание стратегии европейской и евроатлантической интеграции Украины, твердая приверженность которой является дорожной картой для украинской власти.

Отмечена важность проведения очередной Международной конференции в поддержку реформ в Украине в июле этого года по инициативе Литвы.

Петр Порошенко выразил благодарность за твердую позицию поддержки Украины, которую всегда демонстрировала и Литва, и лично посол Марюс Януконис.

 

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