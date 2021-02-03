Порошенко рассказал, почему не блокировал Медведчука, когда был президентом

В 2019 году Порошенко был на телеканале Медведчука и говорил, что СБУ пока не нашла угроз нацбезопасности.

5-й президент Петр Порошенко не блокировал телеканалы, связанные с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, потому что хотел это сделать после выборов президента, которые проиграл. Об этом Порошенко заявил в Facebook.

"В октябре 2018 года наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах касательно пророссийских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не реализовали тогда, состоит в том, что оно наложилась на начало избирательной кампании.

Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все 3 канала поддерживали именно его. Это ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко", - написал он.

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"Каналы группы Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины", - заявил Порошенко.

"Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение", - говорится в заметке.

"Тем не менее, политически мы поддерживаем решение СНБО как такое, что направлено на защиту Украины", - заявил Порошенко.

В апреле 2019 года 5-й президент Петр Порошенко появлялся на телеканале "112 Украина", связанном с Медведчуком. Тогда заявлял, что СБУ пока что не обнаружила в телеканале угроз национальной безопасности. 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.