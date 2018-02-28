Порошенко прокомментировал Мальдивы

Президент Петр Порошенко оплачивал отпуск на Мальдивы из собственного кармана. Он отчитается о затратах на нее в своей декларации через три недели. Фото: prm.ua

Президент Петр Порошенко оплачивал отпуск на Мальдивы из собственного кармана. Он отчитается о затратах на нее в своей декларации через три недели.

Об этом он заявил журналистам.

"Согласно Конституции президент не имеет права никому передавать свои обязанности. Поэтому 24 часа в сутки уже почти четыре года я нахожусь на связи, выполняю функции президента. В начале января я этих обязанностей никому не передоверял.

Хочу твердо отметить, что границу я пересекал по своей фамилии, по своему паспорту, с регистрацией у пограничников. Поручил своей службе безопасности проверить.

Платил я за это - и самолет, и отель - со своего банковского счета в украинском банке. И в поданной декларации, это должно произойти в течение трех с половиной недель, вы сможете в этом убедиться", - сказал Порошенко.

"На это не было потрачено ни копейки из украинского бюджета. Средства были задекларированы, и из них были уплачены все налоги", - добавил глава государства.

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С 1 по 8 января президент Петр Порошенко провел на Мальдивах. На отдых потратил менее $500 тыс. Об этом говорится в расследовании программы "Схеми".