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вторник, 18 июня 2019 10:01

Порошенко продвигают израильские технологи

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Порошенко продвигают израильские технологи
Петра Порошенко готовят израильские технологи. Фото: УНІАН

Пятом президенту Петру Порошенко помогают готовиться к парламентским выборам иностранные консультанты.

Об этом пишет "Українська правда"

К кампании "Європейська солідарність" привлечены израильские политтехнологи, которые работают с Порошенко еще с конца осени прошлого года и даже готовили его к дебатам с Зеленским.

"Удалось узнать от источников имя руководителя этой группы. Его зовут Таль", - пишут журналисты.

На парламентских выборах 2014-го израильский политтехнолог с таким же именем - Таль Зильберштейн - консультировал партию "Батьківщина". Еще раньше Зильберштейн работал с экс-главой Шевченковского района Виктором Пилипишиным, в свое время консультировал экс-президента США Билла Клинтона.

Роль иностранных консультантов на этих выборах незначительна и не касается "черного" пиара.

"Они предлагают всякую фигню, на что все плюются. Люди просто не чувствуют нашей ментальности и реалий. Например, раньше убеждали нас, что "Голос" - нам не конкурент", - возмущается собеседник из окружения Порошенко.

Также СМИ сообщают: в штабных совещаниях могут принимать участие около 10 человек.

Их состав примерно такой: Петр Порошенко, Сергей Березенко, Олег Медведев, Виктория Сюмар, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, Андрей Жигулин, ранее возглавлявший пресс-службу АП, Владимир Горковенко, который руководил отделом Главного департамента информационной политики АП.

А также политолог Сергей Таран, бывший заместитель главы АП Ростислав Павленко, экс-нардеп и рупор Порошенко Виктор Уколов, нардеп БПП Руслан Князевич, который руководит юридическим направлением, и блогер Юрий Бирюков.

"У нас теперь нет такого, как было раньше, - что Грынив решил повесить билборд с Путиным и никому об этом не сказал. Все решения обсуждаются и принимаются коллективно. Так, у каждого есть свое направление, но каждый может предлагать свои идеи и делать замечания другому", - говорит собеседник из офиса "ЄС".

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.

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Дата
18
июня

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