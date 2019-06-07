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суббота, 08 июня 2019 19:48

Порошенко продолжил то, что делал Янукович

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Порошенко продолжил то, что делал Янукович
Петр Порошенко, так же как и Виктор Якукович, подчинил себе парламент, говорит Андрей Сенченко. Фото: tsn.ua

Пятый президент Петр Порошенко подчинил себе парламент, как это в свое время делал Виктор Янукович.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший нардеп и член команды "Батьківщина" Андрей Сенченко.

"Эта Верховная Рада разрешила разрушить окончательно независимость законодательной власти. Начал давить на парламент и полностью себе его подчинил Виктор Янукович. Петр Порошенко продолжил. Это заговор большинства из Порошенко.

У нас много политиков, партий обходят вопросы войны и мира. О чем угодно, только не об этом. Капитулянты, это известные всем персонажи, работают на государство-агрессора. А остальные - либо не имеют стратегии, как действовать. Или у них есть остатки бизнеса, экономические связи или еще что-то с Российской Федерацией. Когда говорят, что мы должны построить здесь хорошую жизнь, тогда Крым и Донбасс вернутся, - это неискренне. Потому что эти территории не пошли. Их захватил агрессор, это военная оккупация части страны", - сказал Сенченко.

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Полную версию интервью с Андреем Сенченко читайте на Gazeta.ua.

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