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четверг, 27 января 2022 18:26

Порошенко продолжает укреплять армию: вместе с волонтерами собрал шестой комплект видеонаблюдения на передовую
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Фонд Порошенко совместно с волонтерами собрал для военных на шестой передовой комплект оптической видеоразведки.

"Мы продолжим нашу волонтерскую деятельность. Мы уже в шестой раз собрали комплект оборудования для батальонного комплекса видеонаблюдения, который спасет жизнь украинских воинов. Он значительно повысит боевые возможности в поле ответственности батальона", – объясняет пятый президент Петр Порошенко.

"Мы продолжаем комплектовать. Как всегда, половина средств – это ОО "Братья по оружию", "Дело общин", половина – это Благотворительный фонд Порошенко. На следующей неделе будем отвозить на фронт это оборудование", – сообщил лидер партии "Европейская Солидарность".

"Кстати, я обращаюсь к тому, кто пытался меня остановить, кто отобрал мои загранпаспорта леше для того, чтобы я не поехал в Брюссель, не встретился в НАТО, не встретился с министрами иностранных дел. Который запрещает мне путешествовать по Украине. Я заранее ставлю вас в известность. На следующей неделе я планирую поехать на фронт для передачи оборудования. И не советую меня останавливать", – предостерег Порошенко.

 

"Мы это делаем для нашего общего дела. Для обеспечения единства государства. Для демонстрации нашим международным партнерам, что Украина едина. Что мы сильны, потому что только сильная Украина способна дать отпор Путину", – отмечает пятый президент.

Петр Порошенко также потребовал от парламента внести изменения в бюджет и выделить 50 млрд грн на обеспечение ВСУ.

"Мы зарегистрировали проект изменений в закон о государственном бюджете, предусматривающий 50-ти миллиардное увеличение финансирования министерства обороны, Вооруженных сил Украины. Вопрос номер один – срочно повысить денежное довольствие украинских военнослужащих. Воин должен получать вне зоны проведения ООС минимум 25 тысяч гривен. А воин на фронте минимум 50 тысяч гривен", – говорит Порошенко.

 

"Второе – это совместное финансирование местных бюджетов и государственного бюджета по развертыванию территориальной обороны. Третье – это увеличение производства и закупки как в рамках Государственного оборонного заказа, так и за пределами ДОЗ современной и модернизированной военной техники, доукомплектация стратегического резерва. Чтобы в условиях развертывания у украинского воина были вещное, пищевое, медицинское, а главное военное обеспечение. Чтобы украинские Вооруженные Силы имели достаточно топлива в стратегическом резерве и защитили государство", – отмечает Петр Порошенко.

Как известно, в прошлом году Петр Порошенко во время поездок в Донецкую область передал комплекты видеонаблюдения 10-й ОГШБр, которую после ротации заменила 95 ОДШБр. Также на средства волонтеров и Фонда Порошенко продолжается оборудование видеонаблюдением позиций, которые занимает 25-я ОПГБр. В декабре во время поездки в Авдеевку Порошенко лично передал оборудование бойцам.

Он тогда сообщил – более 5 тысяч украинцев перечислили средства для обеспечения системами видеонаблюдения на передовой, половину необходимой суммы добавил Фонд Порошенко.

 

После ротации подразделений оборудование остается на позициях. Комплекты наблюдения и оптической разведки помогают украинским воинам сражаться с вражескими снайперами.

"На каждом взводно-опорном пункте, на ротном опорном пункте выставляются разные виды камер. Есть и ночное видение, есть и дальность. Не будем раскрывать, на сколько километров, но на многие километры. Командир, начиная от взвода и заканчивая батальоном, а мы и до бригады дойдем, имеют совершенно целостную картину. Уж не нужно наблюдателю подниматься вверх. Не нужно становиться мишенью для русских снайперов. Постоянно идет круглосуточная фиксация движения вражеских сил по ту сторону фронта", – объяснял Петр Порошенко.

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