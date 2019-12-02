Порошенко призвал защитить украинскую армию от искажения истории

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко пообщался с участниками молодежного форума ВОО "Солидарная молодежь"

Шесть лет назад украинская молодежь вышла на Евромайдан, чтобы выразить свое решительное "нет" развороту Украины от европейского будущего - в сторону Российской империи. И сегодня Украина снова нуждается в защите.

Об этом во время выступления на форуме "Солидарной молодежи" заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"1 декабря 2013-го года миллионы украинцев вышли сказать решительное "да" европейскому будущему нашего государства. Миллионы украинцев вышли сказать решительное "нет" Путину и Януковичу, который хотел нас, наше государство вернуть в зону российского влияния, в российскую империю, в Советский Союз. Первого декабря 13 года я на Банковой собственными глазами видел побитых зверски журналистов и провокаторов, которые организовывали все это. Для чего они это делали? Для того, чтобы запугать украинцев. Это была их тактика", - напомнил Порошенко.

Эта тактика через шесть лет не изменилась - подчеркнул Порошенко. "Только теперь они не только студентов бьют, но и бросают за решетку киборгов, добровольцев, волонтеров. Сначала они получают незаконные инструкции из Офиса президента, а затем незаконным образом их реализуют. Нам небезразлична судьба нашей страны, и мы не допустим такого поведения власти", - предостерег лидер "Европейской солидарности".

"Наша позиция будет государственной. Мы будем защищать Украину. Украина сейчас нуждается в защите не менее, чем в 14-м году. Когда прямо из университетских аудиторий, прямо с майдановских палаток украинская молодежь ушла на фронт", - напомнил Порошенко.

"Сейчас в нашей защите нуждается армия. Я подчеркиваю: только Вооруженные силы Украины - а не какие-то бумажки меморандумов - является гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины. С 2014 по 2019 годы армия защитила украинскую землю. Сейчас армия нуждается в нашей защите. Мы должны защитить наших героев, генералов, офицеров, солдат - чтобы их не вычеркнули из истории", - призвал Петр Порошенко.

Он также обратил внимание на ситуацию с уголовным преследованием киборга, боевого генерала Дмитрия Марченко, которого публично поддерживают и готовы взять на поруки настоящие герои АТО, полные кавалеры высших боевых орденов. Но обществу активно навязывается другой образ участников войны против российской агрессии, их пытаются унизить, подорвать доверие к армии. И это очень опасно - убежден Порошенко.

"Не бойтесь. Знаете, чем мы отличаемся? С нами правда. Не будьте равнодушными. Сейчас как никогда вы нужны своей стране. Верьте в Украину. Мы должны защитить реформы - и двигаться вперед", - призвал Петр Порошенко.