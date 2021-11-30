Порошенко призвал общество снова объединиться вокруг идеалов достоинства

В годовщину силового разгона Евромайдана пятый президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев объединиться вокруг идеалов Достоинства и Свободы.

Заявление экспрезидента было опубликовано на сайте партии "Европейская Солидарность".

"8 лет назад история современной Украины поделилась на до и после… В ночь на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости произошло зверское избиение студентов "беркутом", — отметил Петр Порошенко.

Он добавил, что этот момент стал спусковым крючком для украинского народа. И уже 1 декабря на улицы Киева вышли около миллиона возмущенных людей, чтобы показать силу, способную двигаться по самым авторитарным режимам.

"А дальше были почти 100 дней изнурительной борьбы и смерти Небесной Сотни. Та цена, которую заплатила Украина за право определять свое будущее", — напомнил экспрезидент Петр Порошенко.

Он также призвал никогда не забывать о тех страшных событиях и тех, кто тогда отдал самое ценное – свою жизнь.

"Сейчас, когда президент Зеленский пытается построить в Украине авторитарный режим лукашенковского или путинского образца - снова должны объединиться вокруг идеалов Достоинства и Свободы", — добавил пятый президент.

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