Порошенко призвал мир ввести санкции против страны-агрессора

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал мир предоставить Украине оружие

Экс-президент Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал парламенты других стран ввести санкции против государства-агрессора и предоставить Украине больше оружия для обороны.

Порошенко подчеркнул, что соответствующие позиции должны быть добавлены к проекту Постановления 7045 об Обращении Верховной Рады Украины к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, правительствам и парламентам иностранных государств в связи с эскалацией Россией ситуации по безопасности вокруг Украины.

"Безусловно, фракция "Европейской Солидарности" в полном составе будет поддерживать указанное постановление. Но чего не хватает в этом Постановлении – и я прошу дополнительно включить. В обращении к парламентам иностранных государств мы должны призвать к немедленному введению санкций против России как единого действенного механизма остановки агрессора", – отметил Порошенко.

"Чтобы они обратились к своим правительствам о немедленном увеличении военной помощи и внедрении ленд-лиза для увеличения обороноспособности Украины, борьбы за свободу, безопасность и демократию в Европе и мире", – считает пятый президент.

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"А еще мне непонятно, почему парламенты всего мира, вся Европа неоднократно проводили заседание в поддержку Украины. И только Верховная Рада Украины два месяца бездельничала, отправив самих себя на каникулы, утверждая, что никакой военной угрозы нет. Только сегодня проснулись, даже не успели вернуться из-за границ. Поэтому перед тем, как обращаться к другим, обратитесь к себе", – заметил лидер партии.

"И пригласите наконец-то Владимира Зеленского в парламент для честного разговора об обороне государства, украинской земли и украинского гражданина. Пусть не скрывается", – резюмирует Порошенко.