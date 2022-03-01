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вторник, 01 марта 2022 13:26

Порошенко призвал Европейскую народную партию поддержать вступление Украины в ЕС и предоставление ПДЧ в НАТО

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Экс-президент Петр Порошенко принял участие в заседании Европейской народной партии перед дебатами в Европарламенте относительно ситуации в Украине.

  Экс-президент Петр Порошенко принял участие в заседании Европейской народной партии
Экс-президент Петр Порошенко принял участие в заседании Европейской народной партии

Порошенко приветствовал решение президента Владимира Зеленского касательно подачи заявки на членство в ЕС согласно статье 49 Договора о ЕС и призвал политическую семью Европейской народной партии способствовать быстрому решению вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз по специальной процедуре, а также предоставление нашему государству Плана действий для членства в НАТО.

  Экс-президент Петр Порошенко принял участие в заседании Европейской народной партии
Экс-президент Петр Порошенко принял участие в заседании Европейской народной партии

"ЕС должен безотлагательно начать процесс предвступительных переговоров с Украиной и предоставить нашему государству мощную финансово-экономическую помощь на восстановление разрушенной инфраструктуры", - подчеркнул пятый президент.

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