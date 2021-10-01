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пятница, 01 октября 2021 10:15

Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности

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  Пятый президент Украины Петр Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности в шведском Висбю
Пятый президент Украины Петр Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности в шведском Висбю

1-3 октября 2021 пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности в Висбю (Королевство Швеция) на тему глобальных и региональных вызовов, перспектив сотрудничества и рисков конфронтации.

Мероприятие соберет представителей влиятельных политических, экспертных и аналитических кругов стран Европы и США для закрытого обмена мнениями по геополитической ситуации в мире после выборов в США и ФРГ, развития событий в Афганистане, восточной политики Европейского Союза, в том числе относительно Украины и России.

По просьбе организаторов Порошенко выступит на тему ситуации в Украине и совершенствования политики ЕС "Восточное партнерство", а также примет участие в дискуссии об отношениях Запада с Россией.

В рамках конференции пятый президент Украины проведет ряд встреч с лидерами мнений Запада.

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01
октября

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