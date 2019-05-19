Порошенко предоставил гражданство трем иностранцам

Порошенко предоставил три украинских гражданства. Фото: ТСН

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указы о предоставлении гражданства Украины кинематографисту Юрию Грузинову, преподавателю Киево-Могилянской бизнес-школы Михаил Винницкому и главе Администрации морских портов Райвису Вецкагансу.

"Считаю, что это большая гордость и большая честь для вас стать гражданами Украины. И очень приятно для Украины иметь таких граждан", - заявил Петр Порошенко, сообщает сайт президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разошелся не на шутку: Порошенко наскоро уволил 12 работников

Накануне, 17 июня, стало известно о получении украинского гражданства двумя русскими - сестрой Олега Сенцова, журналисткой Натальей Каплан, а также экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.