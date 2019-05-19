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воскресенье, 19 мая 2019 02:26

Порошенко предоставил гражданство трем иностранцам

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Порошенко предоставил гражданство трем иностранцам
Порошенко предоставил три украинских гражданства. Фото: ТСН

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указы о предоставлении гражданства Украины кинематографисту Юрию Грузинову, преподавателю Киево-Могилянской бизнес-школы Михаил Винницкому и главе Администрации морских портов Райвису Вецкагансу.

"Считаю, что это большая гордость и большая честь для вас стать гражданами Украины. И очень приятно для Украины иметь таких граждан", - заявил Петр Порошенко, сообщает сайт президента.

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Накануне, 17 июня, стало известно о получении украинского гражданства двумя русскими - сестрой Олега Сенцова, журналисткой Натальей Каплан, а также экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.

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