Порошенко предложил членам НАТО пригласить Украину на саммит Альянса в декабре

Пятый президент Украины Петр Порошенко: "Впервые существует риск проведения Лондонского саммита без Украины". Фото: "Європейська Солідарність"

Украина должна продолжать реформы и получить План действий относительно членства в НАТО. Однако действующая власть не делает шагов в этом направлении.

Такое мнение высказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает пресс-служба "ЕС".

Политик рассказал о работе в рамках заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

"Я хочу поблагодарить всю украинскую делегацию, принимавшую участие в Парламентской ассамблее НАТО. То, что совместными усилиями делегация смогла снять с рассмотрения – это было впервые за всю историю существования ПА НАТО, когда вопрос, выдвинутый одной из стран-членов, предусматривавший очень мягкое отношение касательно продления санкций против РФ, усилиями всей нашей делегации этот вопрос был снят с рассмотрения", – рассказал Порошенко.

По его словам, вопрос проведения весной 2020 года сессии ПА НАТО в Украине – также требовал большой координации и решительных совместных действий делегации.

"Но самое главное, чтобы Украину наконец пригласили на саммит НАТО, который должен состояться в Лондоне. Во время моего президентства не было ни одного случая, когда саммит НАТО проходил без Украины, без проведения комиссии Украина-НАТО. Потому что для нас это вопрос жизни и смерти. Для нас это вопрос безопасности, это вопрос выживания и защиты национальных интересов", – подчеркнул пятый президент.

Он отметил, что существует риск проведения Лондонского саммита без Украины, без приглашения украинского президента.

"Конечно, мы на это должны решительно реагировать. Мной была предложена позиция, когда парламенты стран-членов обратятся к президентам, главам государств и правительствам с просьбой обязательно пригласить Украину. Обязательно предоставить нам План действий относительно членства в НАТО", – сообщил политик.

И добавил: "Когда речь идет о разговорах – говорят все хорошо. Когда речь идет о действиях, решительных действиях, которые бы обеспечивали нам членство в НАТО, нам предоставили ПДЧ – там почему-то власть делает шаг назад. Я, наша команда, "Европейская Солидарность" – будем делать все возможное, чтобы не дать остановить ни европейскую, ни евроатлантическую интеграцию Украины".

Он также рассказал, что в сегодняшних решениях ПА НАТО четко записано, и в выступлении Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга было отдельно отмечено, что "двери НАТО открыты, решения Бухарестского саммита действующие".

"Украина должна делать свою часть работы, проводить реформы, не останавливаться на них. Он (Столтенберг) отдельно отметил в своем выступлении те огромные достижения, которые были сделаны нашей командой за предыдущие 5 лет. И призвал – продолжайте реформы, боритесь за членство в НАТО. Двери НАТО открыты для Украины", – резюмировал Порошенко.