Порошенко повысил в звании руководителя Нацполиции

Президент Украины Петр Порошенко повысил в звании руководителя Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Указом от 13 октября глава государства присвоил Князеву специальное звание генерала полиции первого ранга, сообщила пресс-служба Нацполиции.

До этого глава Нацполиции был генералом второго ранга.

Церемония вручения специального звания состоялась в Киеве в Мариинском дворце.

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Князева назначили на должность главы Нацполиции в феврале 2017 года. До этого он 28 лет проработал в правоохранительной системе.